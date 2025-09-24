PUBLICACIÓN DIDÁCTICA

Jesucristo Riquelme presenta 'Campo alegre de batalla'', un libro para comprender la generación poética del 27

👉El catedrático y académico Jesucristo Riquelme presenta su libro 'Campo alegre de batalla. Antología comentada de la generación poética del 27', este jueves, 25 de septiembre, a las 20 horas en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el autor ha destacado que se trata de una antología comentada "de la tan nombrada y poco reconocida generación poética del 27".

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

