La innovación alimentaria se cita este viernes en La Lonja de Orihuela con la final del XIII concurso New Food

👉El concurso de alimentos innovadores New Food que organizan profesores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebra este viernes en Orihuela la presentación de las nueve elaboraciones finalistas y el fallo

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el organizador de este certamen y catedrático de Tecnología de los Alimentos de la UMH, José Ángel Pérez, ha ofrecido los detalles de esta edición

Pedro J. Llorach

Orihuela - Vega Baja |

