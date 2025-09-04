ONDA GASTRONÓMICA

De la huerta a la mesa. Las sugerencias de Tony Pérez para mejorar la alimentación en la vuelta al trabajo y al centro escolar

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja.

📅 Tras el periodo de vacaciones, hoy abordamos la alimentación una vez que volvemos a la rutina laboral y escolar. También anunciamos algunos de los próximos eventos gastronómicos en la comarca de la Vega Baja.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

