De la huerta a la mesa. Las sugerencias de Tony Pérez para mejorar la alimentación en la vuelta al trabajo y al centro escolar
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja.
📅 Tras el periodo de vacaciones, hoy abordamos la alimentación una vez que volvemos a la rutina laboral y escolar. También anunciamos algunos de los próximos eventos gastronómicos en la comarca de la Vega Baja.