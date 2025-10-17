El Hospital Quirónsalud Torrevieja refuerza su equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha reforzado su Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología con la incorporación de un nuevo equipo médico especializado, integrado por los doctores Miguel Ángel Moltó, Francisco García y Jesús García, profesionales de amplia trayectoria en el ámbito de la cirugía ortopédica y traumatología. El servicio se encarga de la prevención, diagnóstico, seguimiento clínico, tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, así como de la rehabilitación de las patologías congénitas o adquiridas, y de las alteraciones funcionales, traumáticas o no, que afectan al aparato locomotor.

Con una sólida formación y una extensa experiencia, los nuevos especialistas en Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja dominan las técnicas quirúrgicas más innovadoras, como la artroscopia, el tratamiento quirúrgico de fracturas y la implantación de prótesis articulares de última generación. Además, aplican procedimientos mínimamente invasivos que reducen los tiempos de recuperación y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología trabaja de forma coordinada con las unidades de Rehabilitación y Fisioterapia del hospital, ofreciendo un abordaje multidisciplinar y personalizado para garantizar la recuperación funcional completa del paciente.

Con este refuerzo, Hospital Quirónsalud Torrevieja continúa avanzando en su objetivo de proporcionar una atención médica integral, cercana y de vanguardia, al servicio de la salud y la calidad de vida de sus pacientes.