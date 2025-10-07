El Hospital Quirónsalud Torrevieja inaugura la exposición ‘ALTAS’ como homenaje a sus pacientes

La exposición, instalada en el hall principal del hospital y abierta al público hasta el 31 de diciembre, está compuesta por una serie de retratos en los que se funden los rostros de pacientes y profesionales del centro, simbolizando el camino compartido y la unión entre la ciencia, la humanidad y la esperanza.

Cada imagen está acompañada de un código QR que permite acceder a la historia personal de cada alta, contada en primera persona por sus protagonistas, a través de testimonios audiovisuales disponibles en la web: nuestrahistoriatusalud.com/altas

En la misma página web, los visitantes también pueden conocer los principales hitos asistenciales y tecnológicos del hospital a lo largo de estos 25 años, disponibles en formato bilingüe (español e inglés), que reflejan la trayectoria y el crecimiento del centro desde su apertura.

ALTAS refleja el compromiso del Hospital Quirónsalud Torrevieja con una medicina centrada en las personas, que combina la innovación tecnológica con un trato humano y cercano. La muestra forma parte del programa conmemorativo del 25 Aniversario del hospital, que incluye diversas acciones de carácter social, divulgativo y de reconocimiento a la labor de sus profesionales.