El Hospital Quirónsalud Torrevieja celebra 25 años de excelencia médica, innovación y compromiso con la salud

El Auditorio Internacional de Torrevieja se ha llenado de emoción, recuerdos y orgullo colectivo durante la gala conmemorativa del 25º aniversario del Hospital Quirónsalud Torrevieja, un acto que ha reunido a más de quinientas personas entre profesionales, pacientes, autoridades y numerosos miembros del ámbito sanitario, empresarial y de la sociedad torrevejense. Un hospital que ha sido y sigue siendo referente sanitario en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, avanzado a su tiempo y pionero en numerosos tratamientos y técnicas médicas, consolidando a lo largo de estos 25 años un modelo asistencial basado en la excelencia, la innovación y la humanidad.

La gala, conducida por Toni Cabot, director del Diario Información, ha sido un recorrido por la historia, la innovación y los valores que han convertido al hospital en un referente sanitario dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. La gala ha contado con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y de la Escuela de Baile Paya’s, con Lucía de España al frente, que han puesto la nota artística y emotiva a una celebración marcada por el talento y la identidad cultural local.

La ceremonia ha contado con la presencia de Francisco Ponce, director territorial de Sanidad de la provincia de Alicante Agustina Esteve, delegada del Consell en Alicante y Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; junto a Francisco Fiestras, director territorial de Quirónsalud Levante y Canarias, quien ha subrayado que “el verdadero valor del Hospital Quirónsalud Torrevieja está en sus personas. Cada profesional, cada paciente y cada historia han construido lo que hoy somos: un referente sanitario, pero, sobre todo, una gran familia”.

Durante su intervención, Fiestras también ha destacado la visión estratégica y de futuro del hospital, centrada en la innovación tecnológica, la humanización de la asistencia y la sostenibilidad. Asimismo, ha avanzado la puesta en marcha del Consejo Asesor de Ciudadanos y Pacientes, una iniciativa destinada a dar voz a la sociedad en las decisiones estratégicas del centro y a reforzar la participación activa de los pacientes en la mejora continua de la atención sanitaria.

Reconocimientos y emoción en una gala que celebra 25 años de historia compartida

Durante el bloque central, se ha rendido homenaje a los profesionales con 25 años de trayectoria, a los empleados jubilados y a quienes han dejado huella en el hospital. También se han otorgado reconocimientos a pacientes y asociaciones que colaboran estrechamente con el centro, entre ellas AFECÁNCER, recogido por su presidenta Victoria Meneses, y AFA Torrevieja, recogido por su directora técnica Lidia Navarro, por su labor de acompañamiento, sensibilización y apoyo a los pacientes y sus familias. Asimismo, se ha reconocido a la Iglesia Noruega, representada por Marianne Offernes, y a la Iglesia Sueca Costa Blanca, representada por Elisabeth Johansson, por su dedicación, apoyo y colaboración en el acompañamiento de pacientes internacionales y sus familias. Una mención especial ha recaído en el doctor Antonio Brugarolas, referente de la Plataforma de Oncología, por su trayectoria profesional y su papel clave en el desarrollo del hospital y en la atención integral a pacientes oncológicos.

El alcalde Eduardo Dolón ha cerrado el acto institucional destacando que “Torrevieja está orgullosa de contar con un hospital de referencia, comprometido con la excelencia y con las personas. Este aniversario es también un reconocimiento al papel que Quirónsalud ha desempeñado en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.”

Un año de celebraciones que ha unido ciencia, comunidad y solidaridad

A lo largo de 2025, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha vivido un año especialmente significativo, repleto de iniciativas que han puesto en valor su historia, su compromiso con la salud y su estrecha vinculación con la comunidad. La programación conmemorativa comenzó el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, con la inauguración de la Campana de los Sueños, un símbolo de esperanza y superación que hoy marca el final del tratamiento de muchos pacientes oncológicos. En el mes de mayo, el hospital celebró la Carrera Solidaria '5K Pasos que Cuentan', una jornada deportiva y solidaria que reunió a más de 500 corredores en beneficio de AFECÁNCER, consolidando su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a asociaciones de pacientes.

El recorrido conmemorativo ha continuado con la inauguración del mural “ Nuestra historia, tu salud”, que repasa los principales hitos asistenciales y tecnológicos del hospital desde su apertura en el año 2000, y con la exposición fotográfica 'ALTAS', un homenaje a los pacientes que han superado su enfermedad y a los profesionales que los han acompañado en ese camino. Del mismo modo, el hospital ha mantenido su apuesta por la ciencia y la divulgación médica con la celebración de diversas jornadas científicas, entre ellas las dedicadas a cirugía general, oncología y ginecología, esta última centrada en la prevención y manejo del virus del papiloma humano (VPH).

Cada una de estas acciones ha reafirmado la vocación del hospital por unir conocimiento, investigación y compromiso social, pilares que han sustentado su modelo asistencial durante estos 25 años de historia.

Próximos hitos: estreno de la serie de pódcast y jornada de neurociencias

Como colofón al aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja estrenará el viernes 7 de noviembre la serie de pódcast 'Historias Clínicas', una colección de relatos reales protagonizados por pacientes y médicos del hospital. La serie, grabada dentro del marco del 25º aniversario, ofrecerá un recorrido por distintas historias de superación y vocación médica, poniendo voz a la ciencia y a la humanidad que hay detrás de cada caso clínico. Además, el hospital celebrará el próximo 28 de noviembre la I Jornada de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja, un encuentro multidisciplinar que reunirá a especialistas de distintas áreas para abordar los avances en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades neurológicas, reafirmando así su compromiso con la investigación y la formación médica continuada.