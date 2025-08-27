Hablamos del inicio del curso escolar y de los proyectos educativos del colegio de Hurchillo con su director, Joaquín Marzá
👉 Se acerca el comienzo del nuevo curso escolar y en los colegios aumenta la actividad con los preparativos para recibir a profesores y alumnos. Es lo que sucede en el colegio público 'Manuel Riquelme' de la pedanía oriolana de Hurchillo.
🎤 El director del centro escolar, Joaquín Marzá, comenta en 'Más de uno' ese trabajo para la nueva etapa escolar y los proyectos educativos dirigidos al alumnado.