Guardamar del Segura fortalece la oferta comercial y la gastronomía local este fin de semana con la feria Gastronavidad
👉 Guardamar del Segura inaugura este viernes la segunda edición de Gastronavidad, una feria que reúne food trucks de restaurantes locales, actuaciones musicales, talleres infantiles, espectáculos y actividades familiares en el Parque Reina Sofía
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Promoción Económica y Comercio, Gisela Teva, avanza el objetivo y contenido de Gastronavidad