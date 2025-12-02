GASTRONAVIDAD

Guardamar del Segura fortalece la oferta comercial y la gastronomía local este fin de semana con la feria Gastronavidad

👉 Guardamar del Segura inaugura este viernes la segunda edición de Gastronavidad, una feria que reúne food trucks de restaurantes locales, actuaciones musicales, talleres infantiles, espectáculos y actividades familiares en el Parque Reina Sofía

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de Promoción Económica y Comercio, Gisela Teva, avanza el objetivo y contenido de Gastronavidad

Pedro J. Llorach

Guardamar del Segura |

Guardamar del Segura fortalece la oferta comercial y la gastronomía local este fin de semana con la feria Gastronavidad
Guardamar del Segura fortalece la oferta comercial y la gastronomía local este fin de semana con la feria Gastronavidad
