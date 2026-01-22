FITUR 2026

Guardamar del Segura despliega una oferta turística diversa con historia, patrimonio, naturaleza, comercio y gastronomía

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach entrevista al alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, para analizar la oferta turística que presenta el municipio en la feria 🔝 Guardamar suma a su oferta de sol y playas como principal activo junto a su sistema dunar protegido, la 22ª edición de la Semana Gastronómica de la Ñora y el Langostino autóctonos, con la calidad de vida por bandera