El Gobierno no dará marcha atrás en su política del Trasvase Tajo-Segura, Transición Ecológica al alcalde de Orihuela

Como ya vaticinó Bascuñana, el pasado 16 de abril, en declaraciones públicas “le he pedido a la ministra Ribera que paralice estas medidas, pero me temo que eso tampoco será la solución definitiva” con el escrito recibido ahora parece que las palabras del primer edil se confirman.

“Da la impresión que han esperado para respondernos cuando ya lo tienen todo ejecutado. En ningún momento nos han escuchado ni tenido en cuenta y vuelven a demostrar su desprecio absoluto a los intereses de los agricultores y del resto de los ciudadanos, en definitiva, al sur de la provincia de Alicante, a la vecina Región de Murcia y a Almería”, ha señalado el alcalde oriolano.

La carta expone textualmente que la aprobación del Real Decreto 638/2021, de 27 de julio por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, en el que se definen las normas reguladoras del trasvase, no implica una merma en el envío de agua a las cuencas receptoras, sino que lo que se persigue es dotar de mayor estabilidad a los suministros reduciendo las posibilidades de que se produzcan situaciones hidrológicas excepcionales. “Es un ataque a la inteligencia cuando te están diciendo que no hay reducción en el envío del agua y vemos, con la modificación de las reglas de explotación, que tendremos hasta 60 hm3 de agua menos al año y encima los regantes van a pagar una barbaridad, concretamente, solo este mes 128.000 euros más”, ha continuado Bascuñana.

En la carta enviada por el alcalde de Orihuela a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, exponía que la propuesta no es sostenible desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista del Ministerio que usted dirige, por lo que es necesario que se proceda a la paralización inmediata de dicha propuesta y abordar una seria reflexión sobre el particular, que permita aunar todos los intereses en juego pero evitando el frentismo innecesario y contraproducente como ocurre con un bien esencial como el agua. Además, consideraba que la pretensión del Ministerio constituye una interferencia en el proceso de revisión del Plan Hidrológico. Para el Ministerio no es aconsejable, como plantea en su escrito, retrasar la tramitación del Real Decreto que modifica las reglas del trasvase a la aprobación de los planes hidrológicos de tercer ciclo ya que hubiera supuesto prolongar casi dos años este funcionamiento anómalo.

Bascuñana considera que por mucho que “estemos luchando da la impresión de que no piensan escucharnos ni tenernos en cuenta porque su decisión la tienen totalmente tomada. Ya lo dije, y lo seguiré repitiendo las veces que haga falta, en el fondo de todo esto hay una intención de que el trasvase pase a la historia y que a esta comarca no nos llegue el agua que tanto necesitamos. A pesar de sus cartas, que suponen un auténtico ninguneo, seguiremos luchando por defender nuestro modo de vida, nuestra supervivencia y un agua que es de todos de la que dependen nuestros sectores productivos. No vamos a permitir que sigan adoptando estas decisiones arbitrarias sin un fundamento que las sustente. Medidas que son una total injusticia con regiones y ciudadanos españoles que debemos ser tratados con igualdad a la hora de gestionar un bien común de todos como es el agua”.