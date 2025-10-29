El fotógrafo y cineasta David de Loro presenta 'Todo lo sabía', su primer trabajo literario
👉 David de Loro es un fotógrafo y cineasta afincado en Torrevieja internacionalmente reconocido y premiado por su creatividad e innovación. Ahora publica 'Todo lo sabía', su primer libro, en el que se adentra en la vida de seis adolescentes y los problemas sociales que les afectan
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hablamos con David de Loro de ese primer libro y de su trayectoria fotográfica y sus dos trabajos cinematográficos