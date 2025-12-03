Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social, objetivo en el Día de la Discapacidad. 'Supercapaces' de Torrevieja
👉 El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una conmemoración para reconocer y respetar la diversidad humana en pro de construir un mundo inclusivo donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente. En Torrevieja se celebra con el lema 'Supercapaces'
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la concejala de ONG y atención a la Diversidad, Trudy Páez, ha agradecido el trabajo de asociaciones y colectivos, a la vez que destaca la constitución del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional de Torrevieja