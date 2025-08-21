Del festival dedicado a la hamburguesa en Torrevieja a la excelencia de los vinos de La Mata. Sugerencias de Tony Pérez
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su particular forma de analizar todo lo relacionado con la cocina de la Vega Baja
📅 Hoy valoramos The Champions Burger, que se celebra en Torrevieja, recordamos el día mundial de la patata frita y ensalzamos los vinos de La Mata por sus características