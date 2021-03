EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE ALMORADÍ EMPRENDERÁ ACCIONES ANTE CONSELLERÍA POR NO CUBRIR BAJAS PROFESIONALES EN SUS CENTROS

Facilitará la comunicación con las familias, y el inicio del programa de Actividades Extraescolares y del Consejo de Niños y Niñas

La Concejala de Educación ha incluido también en el Orden del Día dos temas de mucho interés como son el estado actual de Edificant y la falta de sustitución de personal en los centros.



Respecto a Edificant, la Concejala de Educación y el técnico del ayuntamiento que se ocupa del tema han informado al Consejo del estado actual de todas las actuaciones que incluyen obras de reforma y acondicionamiento en los centros educativos IES Azud de Alfeitamí, CEIP Manuel de Torres, CEIP Pascual Andreu, CEIP Canales y Martínez y CEIP Heredades, y la obra de construcción de un nuevo colegio, el CEIP Número 4. La inversión global de actuaciones supera los 13 millones de euros y los procedimientos para licitar los proyectos de obra están todos en marcha.

En cuanto a la falta de sustitución de personal para cubrir bajas o permisos, el Consejo ha sido informado por la dirección del SPE, por la dirección y el AMPA del CEIP Canales y Martínez y por el sindicato STEPV que la baja de una Orientadora no se cubre desde noviembre, y por el CEIP Heredades que un permiso de un docente de Audición y Lenguaje, tampoco.



El Consejo ha decidido tomar medidas escribiendo a Consellería un escrito exigiendo la inmediata sustitución de estas plazas que tanto necesita el alumnado de Almoradí, y sumarse así de manera conjunta a las reivindicaciones que los centros y las AMPAS vienen haciendo sin ser escuchadas. El Consejo no descarta emprender otras acciones reivindicativas más contundentes si la Consellería no actúa de manera inmediata ya que su única respuesta ha sido la falta de presupuesto.

Tal y como explica el AMPA del CEIP Canales y Martínez en su página de Facebook, “nuestro centro tiene 700 alumnos y están todos los niños y todas las niñas con NEE (Necesidades Educativas Especiales) sin coordinación, además de los que están pendientes de valoración. Las administraciones pertinentes no nos dan solución”. En su publicación van sumando cada día que pasa la cifra de días sin Orientadora y son ya 157 en estos cinco meses, que resulta insostenible para mantener una calidad educativa digna. Tal y como también ha denunciado el sindicato CSIF “la Administración contradice e incumple su propia normativa (Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano)” y “CSIF considera que de nada sirve la publicación de decretos y leyes que garanticen la inclusividad y la igualdad cuando los primeros recortes se llevan a cabo en el personal responsable de organizar estos principios”.

También el Consejo Escolar escuchó las reivindicaciones de la Directora del SPE (Servicio Psicopedagógico Escolar) en cuanto a la propuesta de desmantelamiento del Servicio por parte de la Consellería de Educación, tema del que seguirá muy pendiente para favorecer que las demandas de los profesionales sean escuchadas y el ámbito de la Orientación, tan necesario siempre, no se vea recortado. La fuerza del Consejo Escolar Municipal es la unión de todos los sectores de la comunidad educativa y la hará valer ante la Consellería de Educación si no escucha sus necesarias reivindicaciones.

