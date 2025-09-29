Éxito rotundo en el VIII Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja en Vistabella Golf

La jornada reunió a 156 golfistas, quienes disfrutaron de un recorrido impecable y unas condiciones excepcionales para la práctica del golf. Los ganadores de esta edición obtuvieron el pase directo para disputar la gran final del circuito nacional de Onda Cero, que tendrá lugar en el prestigioso Grant Hyatt La Manga Club Golf & Spa, un reconocimiento al nivel competitivo y deportivo alcanzado.

El torneo contó con el respaldo de patrocinadores principales como Artikalia, CRC, Vegafibra y el Centro Comercial Zenia Boulevard, que contribuyeron al éxito y la organización impecable del evento.

El éxito del VIII Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja no habría sido posible sin la colaboración del grupo de empresas y entidades que apoyaron el evento: Bodegas Vera, FrutoSeco.com, Hotel Meridional, Restaurante Nautilus, Go Karts, Castellanísimos, X Marcas, Raúl Asencio, Ebro Marcos Automoción, Q Tal Gourmet, Arrocería El Sarmiento y Keaki Ferreteros. Todas estas marcas colaboraron con la entrega de numerosos regalos para mejorar la experiencia a todos los participantes.

Desde la organización, se destaca la gran acogida de participantes y la excelente respuesta del público, consolidando así el prestigio de este torneo dentro del calendario deportivo nacional.

