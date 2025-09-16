SALUD VISUAL

Este curso escolar, cuida los ojos que más quieres con una revisión visual gratuita en Óptica Mar de Torrevieja

👉 Óptica Mar presenta una nueva campaña de control de miopía y te invitan a que revises tu visión para que siempre sea de sobresaliente. Aprovecha el 2 por 1 en gafa para vista en niños desde 89 euros las dos gafas. Visita la óptica en calle Ramón Gallud, nº9 de Torrevieja o infórmate en Ópticamar.es y en sus redes sociales

🎤 Jorge Almarcha, optometrista y gerente de Óptica Mar, ha destacado en el programa 'Más de uno' la importancia de una revisión visual para mejorar el rendimiento escolar

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Jorge Almarcha, optometrista y gerente de Óptica Mar
Jorge Almarcha, optometrista y gerente de Óptica Mar | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer