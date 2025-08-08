FESTIVAL DE ROCK

Ya están a la venta las entradas para los dos días del Rock Against Cancer Festival de Torrevieja

👉 El Parque Antonio Soria de Torrevieja acogerá el 12 y 13 de septiembre una nueva edición de Rock Against Cancer Festival, con entrada al precio de 25 euros/día. Este año, habrá tributos a los grupos Foo Fighters, AC/DC, Green Day, The Offspring, Guns N Roses y Sum 41, junto a tributos a cantantes como Bryan Adams y Bruce Springsteen

🎤 Nos lo cuenta en 'Más de uno' Vega Baja, Janet Figueroa, representante del grupo organizador del evento. Recuerda que la causa es benéfica con asociaciones contra el cáncer de Torrevieja

