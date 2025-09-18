Día del Sarcoma

Especialistas de Quirónsalud inciden en un diagnóstico precoz del sarcoma, un cáncer "complejo y poco común"

👉En el marco del Día Nacional del Sarcoma, que se celebra cada 20 de septiembre, especialistas de Quirónsalud destacan la importancia de concienciar sobre el diagnóstico temprano en este grupo de tumores, dado su comportamiento especialmente agresivo.

🎤 La doctora Paula Muñoz, especialista del Servicio de Oncología Quirúrgica de Quirónsalud Torrevieja, nos ayuda a entender cómo la cirugía interviene en esta enfermedad.

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja - Vega Baja |

Dra. Paula Muñoz
Dra. Paula Muñoz | Quirónsalud Torrevieja
