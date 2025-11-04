CONCIERTO PRESENTACIÓN

Los Escorpiones recopilan más de 60 años dedicados a la música en el libro que presentan este sábado en el Teatro Circo de Orihuela

👉 La legendaria banda oriolana vuelve al Teatro Circo de Orihuela este 8 de noviembre para presentar el libro 'Los Escorpiones: Una vida en la música'. Lo harán con un concierto a beneficio de la AECC en una emocionante noche repleta de recuerdos y buena música

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, han presentado este evento dos de los primeros miembros de la banda, José Luis Agulló y Jesús Rodríguez, y como colaborador en la publicación, Pepe Ruiz

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Los Escorpiones recopilan sus más de 60 años dedicados a la música en el libro que presentan este sábado en el Teatro Circo de Orihuela
