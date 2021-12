Los escolares de Albatera han podido poner en práctica lo aprendido en las charlas sobre educación vial

Las Jornadas de Educación Vial, organizadas por la concejalía de Educación y la Policía Local de Albatera, se están realizando desde principio de curso: “hoy los alumnos están realizando la parte práctica después de la parte teórica que la hicieron anteriormente. Nuestra idea es que todos los centros edu-cativos de la localidad, en el segundo trimestre, disfruten de esta activi-dad”, declara el edil.

“Es una iniciativa para que, tanto el alumnado del Cervantes como del Vir-gen del Rosario, aprendan a desenvolverse, en bicicleta y patinete, cono-ciendo la señalización de las calles”, continúa el concejal.

Por otro lado, José Martí declara que “Desde el nombre de la Policía Local de Albatera quiero agradecer la iniciativa y el interés de la concejalía de Edu-cación, así como el de los colegios. Con esta jornada queremos poner en práctica las sesiones dadas en las aulas, con el objetivo de conseguir una seguridad vial para todos ellos, ya sea como peatón o como conductor de una bicicleta, patinete o el popular patinete eléctrico. Además queremos lograr en ellos una conducción cívica para que no se vean envueltos en ningún tipo de accidente, sobretodo para que no sean atropellados. Tam-bién se les asesora sobre cómo viajar como pasajero, por ejemplo, con el cinturón siempre puesto o no alterando al conductor”.

El director del centro educativo también agradece la labor e implicación de la concejalía de Educación y de la Policía Local de Albatera. “La puesta en prác-tica de lo aprendido teóricamente sobre la educación vial está siendo muy divertida y utilitaria para los niños, al experimentar de primera mano las normas y señalización de tráfico. Los cursos de primaria han realizado la parte teórica, y la práctica, la están realizando los alumnos de 5º y 6º de primaria. Si las jornadas se realizan todos los años todos los alumnos pa-sarán por este Parque Infantil de Tráfico”.

Antonio Mateo continúa diciendo que “además es una manera de acercar a los niños la gran labor que realiza la Policía, que muchas veces tienen ese miedo hacia el colectivo, con este acercamiento cambia su percepción y aprenden que están para ayudar”.

Por último, José Antonio Berná concluye diciendo que “Ya tenemos preparadas otras iniciativas tanto con la Policía Local como con la Dirección General de Tráfico. Vamos a intentar que sea una formación continuada y que todo el alumnado la reciba, consiguiendo así una población mucho más infor-mada sobre la seguridad vial”.