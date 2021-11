Esas personas con las que nos topamos a diario y que apenas parece que las notáramos

Las personas sin hogar están atravesando una situación difícil en sus vidas, algunas lo tenían todo y lo perdieron, otras nunca han gozado de la abundancia y por ende, no han podido adquirir un hogar propio.

Se estima que en toda Europa hay más de 400.000 sin techos y la meta, es que todos consigan un hogar.

El verdadero génesis de los sin techos es la pobreza extrema. Muchas de estas personas no cuentan con un empleo, porque sencillamente no tienen un sustento diario en alimentación y medicina, que les permita contar con la entereza para trabajar. Otros ya son demasiado viejos y los niños, no tienen la posibilidad de siquiera pensar en estudiar y formarse, para en el futuro entrar en el mercado laboral.

Lo verdaderamente irónico, es que en muchos países hay cientos, tal vez hasta miles de hogares nuevos totalmente deshabitados, que se mantienen como inversión económica. Además, en muchos lugares el mismo sistema no incluye a estas personas sin hogar en la seguridad social. Por lo que se podría concluir que ser pobre es una característica excluyente dentro de los sistemas de gobierno.

La intención del Día Europeo de los sin techo, es procurar una vida digna para todas las personas y esto solo se logrará si se toman acciones contundentes para que los indigentes puedan ser incluidos en el sistema, para empezar a vivir.

Como ya comentamos en las líneas de arriba, ser un sin techo es más una mala pasada de la vida, que una decisión que se toma a sangre fría. Por eso el mundo de los famosos también cuenta con una lista de aquellos que alguna vez pasaron por esta terrible situación, entre ellos tenemos: