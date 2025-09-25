La EPSO te invita a asistir a la conferencia del fundador de la Guía Peñín de vinos y al acto 'Eureka: música y ciencia' con la influencer Alba Moreno
👉El periodista, escritor, crítico y divulgador del vino José Peñín imparte este jueves, 25 de septiembre, la conferencia ‘Andanzas y desventuras de una guía de vinos de España‘. Y este viernes será la divulgadora científica Alba Moreno quien participe en el Teatro Circo en un evento que une música y ciencia.
🎤 Actos que ha anunciado en 'Más de uno' el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Juan Martínez.