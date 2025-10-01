Entran en el mar de Torrevieja 16 tortugas marinas un año después de nacer en la playa de La Mata
👉La playa de La Mata ha sido escenario de la suelta de dieciséis tortugas marinas nacidas en 2024, procedentes del nido que la tortuga 'Pura Vida' depositó en la playa de Los Locos y cuyos huevos fueron trasladados a La Mata en donde eclosionaron.
👉Los neonatos han formado parte del programa Head Starting de la Fundación Oceanogràfic para alcanzar el tamaño y peso adecuados para aumentar su probabilidad de supervivencia, como ha relatado en 'Más de uno' Vega Baja el biólogo Juan Antonio Pujol.