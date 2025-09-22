Eduardo Dolón hace balance del verano y repasa en 'Más de uno' los proyectos que avanzarán entre este año y el próximo 2026
👉 Con el final del verano, es momento de realizar balance de lo vivido en Torrevieja estos últimos meses. También de conocer el estado de los proyectos en los que está inmersa la ciudad para concluir en los próximos meses yde cara al próximo año.
🎤 El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, habla en el programa 'Más de uno' Vega Baja de los servicios municipales, seguridad ciudadana, y obras en ejecución y pendientes, entre otros asuntos