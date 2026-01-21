FITUR 2026

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja: "Presentamos una potente campaña audiovisual que pone en valor nuestro estilo de vida mediterráneo"

🔝 La nueva campaña, bajo el concepto 'Torrevieja Way of Life', propone un relato cercano y emocional dirigido especialmente al público internacional, con especial atención al mercado europeo 🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, sobre éste y otros aspectos clave de la promoción turística de Torrevieja en FITUR, como la exhibición, como novedad, de su artesanía salinera