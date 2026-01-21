FITUR 2026

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja: "Presentamos una potente campaña audiovisual que pone en valor nuestro estilo de vida mediterráneo"

🔝 La nueva campaña, bajo el concepto 'Torrevieja Way of Life', propone un relato cercano y emocional dirigido especialmente al público internacional, con especial atención al mercado europeo

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, sobre éste y otros aspectos clave de la promoción turística de Torrevieja en FITUR, como la exhibición, como novedad, de su artesanía salinera

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, interviene en nuestro espacio 'Más de uno' Vega Baja desde FITUR en IFEMA (Madrid)
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, interviene en nuestro espacio 'Más de uno' Vega Baja desde FITUR en IFEMA (Madrid) | Onda Cero Vega Baja
📹 Con una locución original en inglés y subtítulos en español, el vídeo de la campaña 'Torrevieja Way of Life' transmite un mensaje sencillo y poderoso: Torrevieja no es solo un destino turístico, es una forma de vida.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer