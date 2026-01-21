Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja: "Presentamos una potente campaña audiovisual que pone en valor nuestro estilo de vida mediterráneo"
🔝 La nueva campaña, bajo el concepto 'Torrevieja Way of Life', propone un relato cercano y emocional dirigido especialmente al público internacional, con especial atención al mercado europeo
🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, sobre éste y otros aspectos clave de la promoción turística de Torrevieja en FITUR, como la exhibición, como novedad, de su artesanía salinera
Onda Cero Vega Baja
📹 Con una locución original en inglés y subtítulos en español, el vídeo de la campaña 'Torrevieja Way of Life' transmite un mensaje sencillo y poderoso: Torrevieja no es solo un destino turístico, es una forma de vida.