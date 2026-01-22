FITUR 2026

Dolores encabeza su oferta con la Feria de Ganado, FEGADO, referente cultural, económico y turístico del municipio

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, y con el concejal de Fiestas, Efrén Zaplana, que, junto a FEGADO, declarada de Interés Turístico Autonómico, destacan la esencia del municipio vinculada a la huerta tradicional

🔝 Dolores también presume en FITUR de su alcachofa como producto emblemático junto a elaboraciones tradicionales. También destaca el municipio 'majaero' su patrimonio religioso, como la imagen de su patrona, obra de Francisco Salzillo, junto al patrimonio hidráulico de la huerta y su entorno natural protegido

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, y el concejal de Fiestas, Efrén Zaplana, en el set de Onda Cero en FITUR
El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, y el concejal de Fiestas, Efrén Zaplana, en el set de Onda Cero en FITUR | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer