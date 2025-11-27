Disfruta del jamón esta Navidad con Cárnicas Ríos. Tony Pérez repasa la actualidad gastronómica y avanza las celebraciones navideñas
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez
🎤 Esta semana destacamos la selección de jamones que ofrece Cárnicas Ríos en Torrevieja, la incorporación de Torrevieja a la marca L'exquisit Mediterrani, la experiencia gastronómica en el Turismo abordada en la jornada de Cámara Orihuela y el inicio de la campaña de alcachofa