ONDA GASTRONÓMICA

Disfruta del jamón esta Navidad con Cárnicas Ríos. Tony Pérez repasa la actualidad gastronómica y avanza las celebraciones navideñas

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 Esta semana destacamos la selección de jamones que ofrece Cárnicas Ríos en Torrevieja, la incorporación de Torrevieja a la marca L'exquisit Mediterrani, la experiencia gastronómica en el Turismo abordada en la jornada de Cámara Orihuela y el inicio de la campaña de alcachofa

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Disfruta del jamón esta Navidad con Cárnicas Ríos
