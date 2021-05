Las diferentes perfomances se representarán secuencialmente a lo largo del paseo, invitando a la participación de los ciudadanos que acudan exprofeso o se crucen con ellas

El taller “Tupi or not tupi, that is the architecture” propone la concepción de 9 perfomances que vuelvan a interpretar los principios del movimiento antropofágico. Este movimiento convirtió, a principios del pasado siglo XX, unas prácticas antropológicas de gran complejidad en una acción cultural de desujección. Desde entonces y hasta el presente, se suceden versiones y reinterpretaciones siempre con el mismo propósito de liberación.

Este taller se centrará en el reconocimiento de las sujeciones que coartan la arquitectura, y confiados en que la interpretación de una deglución figurada, facilitará el alumbramiento de nuevas perspectivas. Las distintas perfomances se representarán secuencialmente a lo largo del Paseo Marítimo de Torrevieja según el programa adjunto, invitando a la participación de los ciudadanos que acudan exprofeso o se crucen con ellas.

-13:00h Presentación oficial. Lugar: Hombre del mar

-13:20h Donde está mi agua. La historia que emocionó a las plantas.

-13:40h Hedonismos ácidos. Parentescos rítmicos

-14:00h Tanatopractica. Que aproveche.

-14:20h America first. O lo tomas o lo dejas

-14:40h Where am I from? Invasión cultural

-15:00h KF sex. I loving it

-15:40h Andrea sin nombre. La laguna comestible

-16:00h. ¿PeKados?

-16:20h Error 404. Educaciones fracturadas

-16:40h Cierre