ONDA GASTRONÓMICA

En el día de la Alimentación y del pan, comentamos con Tony Pérez el Festival Gastronómico Desal en Torrevieja y Benejúzar Experiencie

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja comentamos los próximos eventos gastronómicos en nuestra comarca: Desal Torrevieja y Benejúzar Experience

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

