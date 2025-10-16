ONDA GASTRONÓMICA
En el día de la Alimentación y del pan, comentamos con Tony Pérez el Festival Gastronómico Desal en Torrevieja y Benejúzar Experiencie
👨🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja comentamos los próximos eventos gastronómicos en nuestra comarca: Desal Torrevieja y Benejúzar Experience
Pedro J. Llorach
Vega Baja |