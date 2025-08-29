LA CANCIÓN DEL VERANO

Despedimos los programas de agosto con Micky recordando las mejores canciones del verano

🎤La canción del verano es aquella que más impacto causa en la sociedad durante los meses estivales. Canciones con estribillo pegadizo, muy bailables, y las más difundidas en los medios de comunicación. Este mes de agosto, hemos recordado las mejores décadas en 'Más de uno' Vega Baja, con José Martín Mengual.

👉 Despedimos el programa con Miguel Ángel Carreño 'Micky', y su selección musical de 'La canción del verano'.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

La canción del verano
La canción del verano | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer