Despedimos los programas de agosto con Micky recordando las mejores canciones del verano
🎤La canción del verano es aquella que más impacto causa en la sociedad durante los meses estivales. Canciones con estribillo pegadizo, muy bailables, y las más difundidas en los medios de comunicación. Este mes de agosto, hemos recordado las mejores décadas en 'Más de uno' Vega Baja, con José Martín Mengual.
👉 Despedimos el programa con Miguel Ángel Carreño 'Micky', y su selección musical de 'La canción del verano'.