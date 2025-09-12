COMENTARIO DEL DÍA

Descubrir la exposición 'Latidos de Gea' con el MUDIC. Ciencia, arte y sostenibilidad para repensar el planeta

👉El comentario del viernes en el programa 'Más de uno' lo ofrecen desde el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) 'Jesús Carnicer'. Por el equipo de monitores del MUDIC, Montse Noguera nos invita a la visitar la exposición interactiva de arte y ciencia 'Latidos de Gea', una nueva experiencia expositiva y de actividades que cambiará la perspectiva de los más jóvenes respecto a nuestro planeta.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC) 'Jesús Carnicer' de la Vega Baja del Segura.
