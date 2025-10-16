'La cueva de Melpómene' celebra este sábado la segunda edición de 'Impulsarte' en busca de nuevos talentos artísticos
👉 La plataforma 'Impulsarte' de la asociación cultural 'La cueva de Melpómene' celebra su segunda jornada de micrófono abierto dedicada al arte, la música y el humor, que se celebrará este sábado 18 de octubre en su sede de calle Gregorio Marañón, 42, Torrevieja
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el coordinador del evento, Javier Miranda, ha invitado a participar y también a asistir como público