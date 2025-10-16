MICRÓFONO ABIERTO

'La cueva de Melpómene' celebra este sábado la segunda edición de 'Impulsarte' en busca de nuevos talentos artísticos

👉 La plataforma 'Impulsarte' de la asociación cultural 'La cueva de Melpómene' celebra su segunda jornada de micrófono abierto dedicada al arte, la música y el humor, que se celebrará este sábado 18 de octubre en su sede de calle Gregorio Marañón, 42, Torrevieja

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el coordinador del evento, Javier Miranda, ha invitado a participar y también a asistir como público

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

'La cueva de Melpómene' abre su sala este sábado para la velada de 'Micro Abierto' con nuevos monologuistas
'La cueva de Melpómene' abre su sala este sábado para la velada de 'Micro Abierto' con nuevos monologuistas | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer