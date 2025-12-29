CLÍNICA ENA

Para cualquier consulta sobre Traumatología y Odontología, cuenta con los especialistas de Clínica ENA en Orihuela y Torrevieja

👉 Clínica ENA Orihuela, en Avda. Dr. Gómez Pardo, y Clínica ENA Torrevieja en Urbanización La Siesta, cuentan con un equipo médico multidisciplinar cercano y experto que ofrece servicios integrales para tu salud y bienestar

🎤 En 'Más de uno Vega Baja', presenta sus servicios el director médico de Clínica ENA, Emilio Bascuñana Galiano, y abordamos las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología con el doctor Emilio Bascuñana Mas y de Odontopediatría con la doctora Aurora Albert Cifuentes

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cuida tu salud con la confianza de un equipo médico cercano y experto
Cuida tu salud con la confianza de un equipo médico cercano y experto | Clínica ENA Orihuela
