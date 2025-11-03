TURISMO GASTRONÓMICO

👉 El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI) en colaboración con el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) organiza esta jornada promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i)

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, la directora de CONVEGA, Rosa Mª Fernández, presenta el evento que se desarrollará este miércoles 5 de noviembre y que reúne a expertos en materia de turismo gastronómico

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

CONVEGA celebra en Rojales una nueva edición de Focus Pyme y emprendimiento dedicada al turismo gastronómico y club de producto
