'Construyendo convivencia', lema del 46º Congreso Anual que la FAPA 'Gabriel Miró' celebra el 8 de noviembre en Almoradí
👉 Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de la provincia de Alicante agrupadas en la FAPA 'Gabriel Miró', celebran este 8 de noviembre en el Auditorio Municipal de Almoradí su Congreso Anual con el lema 'Construyendo convivencia. Un compromiso compartido'
