EDUCACIÓN

'Construyendo convivencia', lema del 46º Congreso Anual que la FAPA 'Gabriel Miró' celebra el 8 de noviembre en Almoradí

👉 Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de la provincia de Alicante agrupadas en la FAPA 'Gabriel Miró', celebran este 8 de noviembre en el Auditorio Municipal de Almoradí su Congreso Anual con el lema 'Construyendo convivencia. Un compromiso compartido'

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hablamos del evento educativo con Sonia Terrero, secretaria general de la FAPA 'Gabriel Miró'

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Sonia Terrero
Sonia Terrero | Onda Cero Alicante
