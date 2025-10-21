El Consorcio Vega Baja Sostenible apuesta por la educación ambiental con una campaña de concienciación en los 27 municipios de la comarca
👉 'La Caravana del Reciclaje' contará con un equipo de educación ambiental y desplegará en cada municipio una zona de sensibilización con diferentes actividades dirigidas a todo tipo de público. La Vega Baja necesita aumentar considerablemente el reciclaje
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, lo ha contado el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano