RECICLAJE

El Consorcio Vega Baja Sostenible apuesta por la educación ambiental con una campaña de concienciación en los 27 municipios de la comarca

👉 'La Caravana del Reciclaje' contará con un equipo de educación ambiental y desplegará en cada municipio una zona de sensibilización con diferentes actividades dirigidas a todo tipo de público. La Vega Baja necesita aumentar considerablemente el reciclaje

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, lo ha contado el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

El Consorcio Vega Baja Sostenible apuesta por la educación ambiental con una campaña de concienciación que visitará los 27 municipios de la comarca
El Consorcio Vega Baja Sostenible apuesta por la educación ambiental con una campaña de concienciación que visitará los 27 municipios de la comarca | Consorcio Vega Baja Sostenible
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer