LA VIDA SECRETA DE LAS FLORES

¿Conoces las tendencias en decoración floral para bodas? En Floristería y Decoración 'La Pérgola' diseñan y personalizan la de tu boda

👉Las flores tienen un protagonismo muy especial en una boda, por lo que contar con el mejor equipo de floristas para boda es esencial para que todo salga perfecto. En 'La Pérgola', crean cada ramo con amor y dedicación

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', presentamos a un equipo de profesionales "con la cabeza llena de flores", como resalta Emilia Rodríguez, florista titular de 'La Pérgola', en calle Amparo Quiles, 14, Almoradí

Pedro J. Llorach

Almoradí - Vega Baja |

¿Conoces las tendencias en decoración floral para bodas? En Floristería y Decoración 'La Pérgola' diseñan la decoración completa de tu boda
Floristería y Decoración 'La Pérgola', en Almoradí
