Conoce la actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas

👉 El mundo del motor lo abordamos en 'Más de uno' Vega Baja con Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas.

👉 Este verano se mantienen las cifras de venta con aumento en la demanda de vehículo eléctrico. Ford ofrece una interesante promoción en modelos como Puma y Kuga y anuncia la posibilidad de que el Focus vuelva convertido en SUV en 2027.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

La actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
