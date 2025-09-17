Conoce la actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
👉 El mundo del motor lo abordamos en 'Más de uno' Vega Baja con Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas.
👉 Este verano se mantienen las cifras de venta con aumento en la demanda de vehículo eléctrico. Ford ofrece una interesante promoción en modelos como Puma y Kuga y anuncia la posibilidad de que el Focus vuelva convertido en SUV en 2027.