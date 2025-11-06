CULTURA TORREVIEJA

Ara Malikian, tributos a Michael Jackson y a ‘Vaiana’, el humor de David Navarro y 'Flamenco & Sal' inician la programación de noviembre

👉 Torrevieja ofrece una completa programación cultural para este mes de noviembre que tiene este fin de semana un nombre destacado: Ara Malikian, con su gira y espectáculo 'Intruso'. Un fin de semana que presenta una variada e interesante oferta

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Cultura, Antonio Quesada anuncia los eventos que completan la agenda de noviembre

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Antonio Quesada, concejal de Cultura, Ayuntamiento de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
