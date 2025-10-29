TESTIMONIO DANA

Conchi Navarro: "Muchas personas siguen experimentando angustia y miedo. La memoria emocional traumática se puede reactivar"

👉 Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de milesde damnificados.

👉 La comarca de la Vega Baja, tras lo vivido con la DANA de 2029, se volcó con los vecinos de las zonas afectadas en Valencia

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hemos recogido el testimonio de Conchi Navarro, psicóloga y directora técnica de Cruz Roja Guardamar

Pedro J. Llorach

Guardamar del Segura |

CONCHI NAVARRO: "Muchas personas siguen experimentando angustia y miedo. La memoria emocional traumática se puede reactivar" | Cruz Roja Guardamar
