La comunidad educativa de la provincia defiende en Almoradí el compromiso compartido por la convivencia escolar
👉 La FAPA 'Gabriel Miró' celebró este sábado 8 de noviembre su 46º Congreso Anual con el lema 'Construyendo convivencia. Un compromiso compartido', que reunió a la comunidad educativa de la provincia en una jornada de formación. El evento continuó con la Gala en la que fueron entregados los Premios 'Lápiz' y los premios a AMPAS 'Por ti y por todos tus compañeros'.
👉 En 'Más de uno' Vega Baja comentamos el acto celebrado en Almoradí con la Secretaria General de la FAPA 'Gabriel Miró', Sonia Terrero