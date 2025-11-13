BONO CONSUMO

Vuelve el Bono Consumo en Torrevieja con una inversión municipal de 500.000 euros que se verá duplicada en el comercio local

👉 Los días 14 y 15 de noviembre se entregará la cita previa para adquirir los bonos de manera presencial en la oficina de APYMECO. La venta presencial será del 18 al 26 de noviembre. Los bonos se podrán canjear en los establecimientos adheridos desde el 24 de noviembre al 31 de diciembre

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de APYMECO, Jorge Almarcha, ofrece detalles de la 11ª edición del Bono Consumo en Torrevieja

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

