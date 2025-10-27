Las Colinas Golf & Country Club, el mejor resort de villas de España y Europa según los World Travel Awards 2025

El desarrollo turístico y residencial Las Colinas Golf & Country Club ha vuelto a revalidar en 2025 su condición de Resort de Villas líder en España y Europa en los premios World Travel Awards, al conseguir de nuevo este año el galardón en ambas categorías. La entrega tuvo lugar durante la gala celebrada este miércoles, 22 de marzo, en Cerdeña (Italia). Los World Travel Awards, que cumplen su XXXII edición, están considerados como los “Oscar del turismo” y distinguen la excelencia en la industria turística a nivel mundial. Las Colinas Golf & Country Club los ha recibido en siete ocasiones en su categoría europea (incluyendo el actual) y en la modalidad nacional ya son nueve.

Los premios han reconocido de nuevo este año aspectos tan distintivos del desarrollo como su privilegiado emplazamiento -un extenso valle entre colinas-, la baja edificabilidad, su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la calidad y diseño de sus viviendas, o la completa gama de instalaciones y servicios centrados en ofrecer experiencias exclusivas de primer nivel. Entre ellos, cabe destacar su igualmente premiado campo de golf de 18 hoyos, sus tres restaurantes con gastronomía de autor, su beach club a pie de playa y su completa oferta deportiva y de salud.

Ambas distinciones han sido otorgadas como resultado de un proceso de votación en el que han participado directivos, profesionales y consumidores de la industria turística de España y Europa.

Un referente en el sector del lujo

A la calidad premium de las exclusivas viviendas de Las Colinas Golf & Country Club se suma, además, un nivel de densidad de la edificación muy bajo que lo diferencia especialmente de otros proyectos. Esta decisión se enmarca en su objetivo de respetar al máximo el entorno natural y preservar el alto nivel de calidad de vida de la comunidad residencial.

El director de Clientes de Real Estate, Gonzalo Valdés, ha destacado la importancia de haber sido distinguidos tantas veces por estos premios, teniendo en cuenta que es la propia industria turística la que reconoce a los mejores. “Las Colinas Golf & Country Club es un lugar verdaderamente único para vivir en armonía con la naturaleza, en el seno de una comunidad internacional de alto nivel y rodeado de servicios de máxima calidad. A todo ello se suma la apuesta por el diseño contemporáneo de nuestras villas, su calidad arquitectónica y el uso de materiales nobles, junto con una firme vocación por la sostenibilidad y el respeto al entorno. Cada proyecto de Las Colinas Residential es un símbolo de distinción y valor a largo plazo”, ha afirmado.

La trayectoria de premios recibidos por Las Colinas Golf & Country Club, a las puertas de su 15 aniversario, supone, según ha añadido Gonzalo Valdés, “un motivo de orgullo y una motivación más para seguir siendo un referente en el sector del turismo de lujo y residencial en Europa.”

Un mundo aparte rodeado de naturaleza

Las Colinas Golf & Country Club se encuentra ubicado en Orihuela Costa (Alicante), en un enclave natural único, cuidadosamente respetado y conservado. Diseñado para el bienestar y el disfrute del estilo de vida mediterráneo, sus exclusivas viviendas se integran en el entorno de una forma particularmente armónica. Este desarrollo de turismo residencial se encuentra inmerso en un entorno natural propio del área mediterránea de más de 330 hectáreas. En su línea de compromiso con la sostenibilidad ambiental, la preocupación por su preservación es máxima y cuenta con una red de senderos paisajísticos con vegetación autóctona de gran valor.