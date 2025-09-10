El centro comercial Zenia Boulevard celebra septiembre con espectáculos familiares, moda sostenible y su decimotercer aniversario

El centro comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, arranca el mes de septiembre con una programación llena de actividades para toda la familia con la celebración de un taller infantil de moda sostenible, y culminando con la gran fiesta del 13º aniversario del centro comercial, bajo el lema 'Un aniversario de película'.

Taller Greenwalk Kids: creatividad y sostenibilidad

Este sábado 13 de septiembre, de 17,30 a 20,30 horas, los niños podrán participar en un taller de moda sostenible dentro del programa Greenwalk Awards. Acompañados de sus padres y del equipo del evento, los peques diseñarán accesorios y mini prendas con materiales reciclados del propio centro comercial. Al finalizar, recibirán un diploma como “Mini Diseñadores Sostenibles”. La actividad está dirigida a socios del Club Zenia Kids.

Un 13º aniversario “de película”

Zenia Boulevard cumple 13 años y quiere celebrarlo con todos sus visitantes en una jornada muy especial bajo el lema 'Un aniversario de película'. El sábado 27 de septiembre, el centro comercial ofrecerá un programa repleto de actividades gratuitas para toda la familia: desde un desayuno exclusivo para los socios del Club Zenia, hasta una pizza gigante con más de 500 raciones, sorteos y el divertido reto 'Cronómetro 13', que pondrá a prueba la destreza de los participantes con premios directos. El broche de oro llegará a las 19:00 horas con el espectáculo 'Grease, El Musical', una experiencia inmersiva con música en vivo, proyección en pantalla gigante y palomitas gratis para todos los asistentes.

Además, durante las dos semanas previas, los clientes podrán participar en una promoción especial con rascas y premios, así como en la colección de tazas de edición limitada creadas para conmemorar el aniversario. A continuación se detalla la agenda de actividades para el día 27:

· 10,00h – Desayuno gratuito para socios del Club Zenia y nuevos inscritos.

· 14,00h – Reparto de una pizza gigante con más de 500 porciones en la Puerta del Mar Menor.

· 17,00h – Juego 'Cronómetro 13' en la Plaza Mayor: quienes logren parar el contador en el segundo exacto ganarán tarjetas regalo de 150 euros.

· 19,00h – Espectáculo 'Grease, El Musical' en la Plaza Mayor, que combinará música en vivo y proyección en pantalla gigante. El público disfrutará de palomitas gratis (entrada libre, aforo limitado).

Además, del 13 al 27 de septiembre, los clientes podrán participar en una promoción especial canjeando sus tickets de compra (mínimo 50 €) por rascas de la suerte, con regalos exclusivos y la posibilidad de coleccionar las tazas de edición limitada del aniversario.

El aniversario contará con la colaboración de firmas como Miramira, Bombon Boss, Geladeria Carte d’Or, Terraza, Café Olé, Maison Açaí, Mi Perfume, Inspiral, La Laguna y Salgado Dental Institute.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024. Ubicado en Orihuela Costa, en una posición estratégica en el entorno de Orihuela, cuenta con más de 160 locales comerciales. En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se han invertido 18 millones de euros.