El centro comercial Zenia Boulevard activa su programación navideña con más de 20 eventos para toda la familia

El centro comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha puesto en marcha su programación navideña, un calendario con más de veinte actividades que se desarrollarán durante todo el mes de diciembre y que convertirán al centro comercial en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas en la comarca. Música, espectáculos, propuestas solidarias, animación infantil y grandes citas familiares conforman una oferta diseñada para atraer tanto a residentes como a visitantes.

La campaña arranca el viernes 5 de diciembre con la inauguración de la Casita de Papá Noel, que abrirá durante todo el mes para que los niños entreguen sus cartas y se tomen fotografías con el protagonista de la Navidad. El 6 de diciembre dará comienzo la Promo Navideña, que obsequia a los clientes con una taza edición especial por compras iguales o superiores a 50 euros (presentando el ticket en el Punto de Atención al Cliente y siendo socio del club del centro). Ese mismo día se celebrará el espectáculo de Manolo Costa y Mindanguillo, que combinará humor y magia para público familiar.

La jornada del 7 de diciembre estará marcada por uno de los eventos más emotivos del mes: el Santa’s Walk, organizado junto a las Pink Ladies, una marcha solidaria para apoyar a familias afectadas por el cáncer. El día se completa con el show infantil Los Elfos Mágicos. El puente continuará el 8 de diciembre con actividades especiales organizadas por Marina Resorts para los visitantes del centro. La música tomará el relevo el 11 de diciembre, cuando los alumnos del Colegio ELIS Villamartín ofrezcan su tradicional concierto navideño en la Plaza Mayor. El fin de semana del 13 y 14 de diciembre trae dos citas destacadas: el musical familiar Imagilusión: La Magia de los Cuentos, que rinde homenaje a los clásicos de Disney, y el Winter Music Fest, con más de 30 artistas de la escuela de música Voice Up.

La programación alcanzará uno de sus puntos centrales el 20 de diciembre con la Cabalgata de Papá Noel, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela. Ese mismo fin de semana, los días 20 y 21 de diciembre, se inaugurará también la Aldea de Papá Noel en la puerta del Mar Menor, un espacio temático que ofrecerá actividades y ambientación navideña para toda la familia. El 21 de diciembre se representará el guiñol El Cocinero de Nochebuena, mientras que el 23 de diciembre el espectáculo Cantando, Contando y Bailando la Navidad, en colaboración con la Comisión de Fiestas de Orihuela Costa, invitará al público a participar activamente a través de la música.

La recta final del mes estará marcada por la tradición y los grandes formatos. El 27 de diciembre, la Zambomba Flamenca protagonizada por Iván Segura “Chaskio”, Cantaor Flamenco Revelación 2025, llenará el centro de arte y compás. El 28 de diciembre será el turno del musical El Rey de la Selva, una producción familiar ambientada en la sabana africana. Además, durante todas las vacaciones escolares, los más pequeños podrán participar en los talleres Zenia Kids, que ofrecerán actividades creativas y temáticas vinculadas a la Navidad.

Con esta agenda, Zenia Boulevard se consolida como uno de los epicentros navideños de Orihuela Costa, reforzando su papel como espacio de encuentro, ocio y dinamización cultural durante el mes de diciembre.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.