12 de mayo Día internacional de la Enfermería

Se celebra el 12 de mayo en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna

Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día internacional de la Enfermería , así que nuestro reconocimiento a todos los que se dedican a esta profesión. ¿Nunca te has preguntado por qué hoy y no otro día es el elegido para honrar a las enfermeras? No, no es una fecha elegida al azar, sino que lleva toda una historia detrás. Una historia que estás a punto de conocer.

Onda Cero Vega Baja