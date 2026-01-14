La Casanovas Orquesta estrenará el 25 de enero sus Family Concerts con un recorrido por las 'Músicas e instrumentos del mundo'
👉 La Casanovas Orquesta de Torrevieja ofrece el próximo 25 de enero el primero de los tres Family Concerts programados. Será un recorrido musical por los instrumentos de la orquesta, sus posibilidades e interpretación de obras representativas
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el director de la Casanovas Orquesta, José Francisco Sánchez y el director del coro ucraniano participante, Taras Khomyak, han ofrecido los detalles del concierto