II Campaña educativa contra la violencia de género "No controles" en Almoradí

“Es triste, tener que seguir luchando contra esto en pleno 2022, ya que significa que este problema sigue existiendo, pero seguro que poco a poco podremos acabar con esta lacra de la sociedad”, ha señalado Kevin.

El año pasado, se presentó una apuesta nueva, una nueva forma de trabajar contra la violencia de género, más allá de actividades vacías. Se decidió actuar desde la raíz, desde la educación de los niños y niñas y jóvenes del municipio con la campaña ``Ni una más´´ en la que, todos los menores de la localidad, se sumaron a una contra este problema, remando juntos en el mismo barco con acciones en todos los niveles, lo que nos llevó a obtener el distinguido reconocimiento en Valencia por parte de la Federación Valenciana de municipios y provincias, a los Premios de Buen Gobierno en la categoría de Acciones por la Igualdad.

Este año, y con más fuerza que el anterior, se presenta la campaña ‘’No controles’’, que al igual que el año pasado, se centra en el tema de la cantante Aitana, pero en esta ocasión, se ha elegido la famosa canción de ‘’Olé Olé’’ con motivo del 40 aniversario del grupo e himno que marcó una generación.

Como bien sabemos, la violencia machista no solo se ejerce mediante la agresión… Ese es el punto final de otras muchas cosas que van sucediendo a lo largo de una relación, y que quizá no se detectan, o no se les da la importancia que merecen.

Con este tema, y con frases tan potentes como ‘’No controles mi forma de vestir’’ ‘’Mi forma de bailar’’ ‘’Mi forma de mirar’’ se pretende que, los más jóvenes del municipio, empiecen a tomar conciencia de esas pequeñas cosas que no deben tolerar desde bien pequeños.

Para ello, se ha preparado un paquete de acciones que, al igual que el año anterior, abarcarán a los colegios, a los institutos y al conjunto de la ciudadanía.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:

-En los centros se trabajará la canción ‘’No controles’’, colocando frases de la misma, y escuchándola en los cambios de clase, para que aprendan el mensaje de una manera divertida.

-Realizarán la manualidad ‘’No controles’’, una pequeña silueta, que cada niño decorará con la ropa que quiera, el peinado, o aquello que más les guste, enseñándoles que son libres de expresarse como quieran.

-La parte formativa por supuesto, quedará cubierta con un taller llamado ‘’aprendiendo igualdad’’ para 5to y 6to de primaria, donde conocerán los aspectos básicos de la misma.

-Se repartirán divertidos objetos con la intención de difundir el 016 entre las familias.

-Y por último, se leerán pequeños manifiestos en los centros que preparan a los alumnos de 6to de primaria y se realizará una suelta de globos conmemorativos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATOS:

-En este caso, también se trabajará la canción, pero de una manera especial, ya que, al igual que en el año anterior se grabó un videoclip con los alumnos de los colegios de primaria, este año les toca el turno a ellos. Grabarán un spot/videoclip de la canción con el objetivo de concienciar a los jóvenes de los peligros del control por parte de otros y encabezará la campaña global en esta ocasión. Se grabará en los 3 centros del municipio, así como en otras localizaciones, con el fin de que sea un spot natural, con escenas cotidianas que realmente suceden.

-También, se les dotará de material de difusión del 016, con objetos de uso diario para uso personal.

-Al igual que los colegios de primaria, se realizarán talleres, centrados en la Igualdad, así como los alumnos de los 4tos de la ESO acudirán a ver la representación del espectáculo ‘’Mi vida gira alrededor de 500 metros’’.

-También, al igual que los centros de primaria, se leerá un manifiesto propio, y se hará una suelta de globos, con un detalle especial, dotando así a los centros de unos paneles personalizados, que inaugurarán el mismo día 25 de noviembre, que acredita a los centros de secundaria, como centros libres de violencia machista y luchadores contra la misma.