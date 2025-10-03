Cámara Orihuela reúne al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana en la VI Noche de la Economía

La Cámara de Comercio de Orihuela ha celebrado la sexta edición de la Noche de la Economía, una velada que reconoce la labor diaria de empresas y emprendedores de la demarcación cameral. El claustro de la antigua Universidad, hoy Colegio Diocesano de Santo Domingo, ha acogido por segundo año consecutivo un encuentro que ha congregado a más de quinientas personas pertenecientes al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana junto a representantes institucionales y del mundo asociativo.

Como es habitual en este evento, el alcalde de Orihuela, José Vegara, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la ciudad a los asistentes. En sus palabras ha anunciado los últimos pasos dados por el Ayuntamiento para avanzar en la construcción del futuro Parque Empresarial. Vegara ha afirmado que es “momento de valentía”, y ha añadido que esta misma mañana se ha dado un paso decisivo con la publicación de la licitación del instrumento Ambiental, Territorial y Urbanístico “que nos permitirá contar con la ordenación estructural y pormenorizada del parque”, afirmando que “estamos en la antesala de las obras”. El primer edil ha garantizado “transparencia y pulcritud” extremas en esta gestión, y no se ha olvidado de ninguno de los rincones de la ciudad, casco urbano, costa y pedanías, para conseguir “la Orihuela que soñamos y que merecemos”.

A continuación, se ha destacado a compañías y profesionales que simbolizan el impulso, la resiliencia y la proyección del empresariado de la Vega Baja y de toda la Comunidad Valenciana, y se ha reconocido, con el Premio Honorífico Juan Cerdán, a Francisco Marcos Ferrer, por toda una vida dedicada al impulso empresarial desde el Grupo Marcos. Por su parte, Matadero Orihuela ha recibido el Premio a la Industria Exportadora por su consolidada presencia en mercados internacionales y su contribución a la proyección exterior de la industria cárnica local; el Premio al Desarrollo Tecnológico Empresarial ha sido para Print DVV Exterior, en reconocimiento a su apuesta por la transformación digital y la implantación de soluciones tecnológicas en el sector gráfico; como Premio a la Innovación Comercial se ha distinguido a Mateo Winess-Traders Matt Group, por su modelo de negocio disruptivo en la distribución de vinos y bebidas premium. El Premio al Liderazgo Femenino Empresarial ha reconocido a Urban Fitness Orihuela, por promover el emprendimiento femenino y liderar con éxito un proyecto orientado al bienestar y la salud, mientras que el Premio a la Trayectoria Empresarial ha distinguido a Amay Grupo Inmobiliario por su evolución constante y su sólida implantación en el sector.

El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, también se ha dirigido al público por primera vez en este acto, uniendo así a la institución a través de la cual se forman futuros empresarios y profesionales de toda España con el tejido empresarial. Ruiz ha hecho un repaso por las colaboraciones que ya se han hecho desde la UMH con la Cámara de Comercio a través de programas como Orihuela Emprende o el apoyo a las jornadas New Food de nuevos productos que salen del campus de Desamparados. Ha brindado todo el apoyo también al Ayuntamiento de Orihuela porque, ha asegurado, el objetivo de la Universidad Miguel Hernández es estrechar los vínculos naturales con su entorno” ya que, ha añadido, “la sociedad necesita a la Universidad y la Universidad necesita a la sociedad”.

El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, ha cerrado el acto. Una intervención con perspectiva económica y social, en la que ha analizado la coyuntura nacional e internacional y su impacto específico en Orihuela y la Vega Baja. En su mensaje, ha subrayado la necesidad de sostener la competitividad del territorio y de acompasar el ritmo de transformación del tejido empresarial con inversiones y políticas que favorezcan la actividad y el empleo. El máximo representante de Cámara Orihuela también ha puesto el foco en demandas estratégicas tanto para el centro urbano, con especial atención a la revitalización del casco histórico, como para Orihuela Costa y las pedanías, donde ha reclamado un cambio de paradigma que permita desplegar todo su potencial económico, social y turístico. A modo de cierre, Martínez ha sintetizado sus deseos para el nuevo año en tres principios que considera esenciales para avanzar: “sentido común, dignidad y humanidad”.

La Noche de la Economía ha contado con una amplia representación del sistema cameral valenciano: han participado los máximos responsables de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, con José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras, al frente; María Dolores Guillamón, presidenta de Cámara Castellón; Carlos Baño, presidente de Cámara Alicante; y Lucía Pascual, presidenta de Cámara Alcoy. Junto a ellos, han asistido diputados nacionales, autonómicos y provinciales, representantes de organizaciones empresariales, una nutrida representación del empresariado local y comarcal, así como alcaldes y concejales de distintos municipios de la Vega Baja encabezados por el alcalde de Orihuela, José Vegara. La cita ha reforzado el compromiso compartido de instituciones, empresas y asociaciones para impulsar la competitividad, la innovación y la internacionalización, y para proyectar la imagen de la Vega Baja como un territorio dinámico y con oportunidades.