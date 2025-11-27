Callosa de Segura celebra su centenario como ciudad y conmemora la visita del Rey Alfonso XIII recreando aquella época
👉 El Ayuntamiento de Callosa de Segua conmemora este sábado los cien años de la firma del Real Decreto otorgando el título de Ciudad y la histórica visita del monarca Alfonso XIII.
🎤 La alcaldesa del municipio, Amparo Serrano, ofrece en 'Más de uno' Vega Baja detalles de esta importante conmemoración para Callosa de Segura que será recreada en la Plaza de España a partir de las 12 del mediodía